Kiracı dört duvara sıkıştı

Haber Merkezi

Pandemiden bu yana artan, enflasyonla rekorlar kıran konut kiraları yurttaşları zorluyor. Ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getiren yasal düzenlemeler sık sık tansiyonu yükseltiyor. Kimi kavgalar ise can kaybıyla sonlanıyor. IPSOS araştırma şirketinin kiracı ve ev sahiplerine ilişkin yaptığı çalışma bu gerilimin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ortaya koydu. Araştırma, temmuz ve ağustos aylarında 2 bin kişiye kira ve kiracılara ilişkin sorular yöneltilerek gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarının bir bölümü şöyle;

Yüzde 25 kira artış sınırının olduğu bu yılın ilk 5 ayında, kontratı yenilenen kiracıların yarısının kira artışı yüzde 50’nin üzerinde.

Kira sınırlamasının kalktığı ve kira artışlarının TÜFE’ye göre yapılmaya başlandığı temmuz ve ağustos aylarında kiraları yenilen kiracıların yüzde 35’inin kira artışı bu oranın üzerinde.

GELİRİMİN ÜZERİNDE

Ankete katılanlar, kira artışlarının gelirlerindeki artışın üzerinde olduğunu beyan ederken kiracıların yarısı yeni kontrat dönemlerinde ev sahiplerinin daha yüksek bir kira talebinde bulunacağını düşünüyor. Çalışmaya göre her 10 kiracıdan 9’u bu hesaplamanın adil olmadığını düşünürken her 3 ev sahibinden 2’si evinde mevcut kiracı olmasından dolayı maddi kayba uğradığını söylüyor.

Evi kirada olan ev sahiplerinin yüzde 42’si kira artışlarını, evlerinin bulunduğu semtteki ortalama kira oranında yaptığını ya da yapacağını belirtiyor. Yüzde 25 sınırlandırılmasının kaldırılması konusunda kiracılar ve kirada evi olanların görüşleri oldukça farklı.