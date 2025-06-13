Kiracı tahliye dosyası patladı

Türkiye’de giderek derinleşen ve önlemez hale gelen ekonomik kriz, hemen her alanda olduğu gibi barınmada da büyük krizlere yol açtı. Türkiye genelinde yıllık ortalama kira artış oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı büyükşehirlerdeki kira artış oranları ise yüzde 200’e kadar dayandı.

Konutlarda yüksek kira artışı, ev sahipleri ile kiracıları da karşı karşıya getirdi. Yüksek kira talep eden ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklar ararken Hukuk Mahkemeleri, “Kiralananın tahliyesi” konulu dava dosyalarıyla doldu taştı.

YURTTAŞ KARŞI KARŞIYA

Hukuk Mahkemeleri’nde, “Kiralanın tahliyesi” konulu dosya sayısı, 2024 yılında 127 bin 676’ya ulaştı. Dosyaların 69 bin 609’unun 2024 yılı içinde açıldığı, 57 bin 7’sinin ise 2023 yılından devrettiği belirtildi. Dosyalardaki davalı sayısının ise 116 bin 334 olduğu bildirildi.

Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren, “Kiralanın tahliyesi” dosyalarının sayısında yıllar itibarıyla çarpıcı artış da yaşandı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, dosyaların sayısı 2020 yılında kayıtlara, 28 bin 430 olarak geçti.

Kiracıların tahliyesine yönelik açılan dosyaların sayısı, 2021 yılında ise 33 bin 643’e yükseldi. Dosya sayısındaki artış, 2022 yılında da devam etti. Hukuk Mahkemeleri’ndeki, “Kiralananın tahliyesi” dosyalarının toplam sayısı 2022 yılında 42 bin 31 ile ifade edildi.

ÇARPICI ARTIŞ

AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle açığa çıkan ekonomik krizin derinleştiği 2023 ve 2024 yıllarında ise dosya sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Kiracıların tahliyesine yönelik dava dosyası sayısı, 2023’te 91 bin 183’e, 2024 yılında ise 127 bin 676’ya kadar çıktı.

Hukuk Mahkemeleri’ndeki, “Kiralanın tahliyesi” konulu dava dosyalarının sayısı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 28 bin 430

• 2021: 36 bin 631

• 2022: 42 bin 31

• 2023: 91 bin 183

• 2024: 127 bin 676

ON BİNLER İCRALIK

Hukuk Mahkemleri’ndeki kiralananın tahliyesine yönelik icra dosyalarının sayısı da çarpıcı tabloyu gözler önüne seriyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılı sonu verilerine göre mahkemelerde kiracılara yönelik 34 bin 366 icra dosyası bulunuyor. Dosyalarda, hakkında icra talep edilen davalı sayısı ise 35 bin 589 ile ifade ediliyor.

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Fahiş artışlar yaşanıyor

Barınma krizi Ankara, İstanbul ve İzmir’de daha derinden hissediliyor. Ankara’da 2023-2024 döneminde kira artış oranı, bazı semtlerde yüzde 200’lere kadar ulaşıyor. Benzer bir tablo İstanbul’da da yaşanıyor. İstanbul’da, ortalama bir konut bazı ilçelerde 2023 yılında 20 bin TL’den kiralanabilirken kira tutarı 2024 ve 2025 yılları itibarıyla 40 bine kadar çıkıyor. İzmir’de de bazı semtlerde yüzde 150’lere ulaşan kira artışları nedeniyle kiracılar zor durumda kalıyor. Üç büyük ilde 2021 ve Nisan 2025 arasındaki ortalama kira değişimi şöyle:

• İstanbul: 2021 3 bin 749 TL, 2025 26 bin 490 TL, artış yüzde 606

• İzmir: 2021 2 bin 510 TL, 2025 25 bin 151 TL, artış yüzde 902

• Ankara: 2021 1933 TL, 2025 23 bin 939 TL, artış yüzde 1138 TL