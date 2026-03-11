Kiracılara kötü haber: Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, kira sözleşmesinden bir gün sonra imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna hükmederek, kiracının "baskı altında imzaladım" savunmasını yetersiz buldu.

Olay, Konya'da İsmail E. ile Fadime B. arasında 15 Mayıs 2022'de imzalanan kira sözleşmesiyle başladı. Bu sözleşmeden yalnızca bir gün sonra, 16 Mayıs 2022'de, taşınmazın 15 Mayıs 2023'te tahliye edileceğine dair bir tahliye taahhütnamesi imzalandı.

KİRACI EVİ BOŞALTMADI

Sürenin dolmasına rağmen kiracının evi boşaltmaması üzerine İsmail E., 17 Mayıs 2023'te tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı Fadime B.'nin icra takibine itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı ve Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Fadime B., mahkemeye sunduğu savunmasında tahliye taahhütnamesini kira sözleşmesi düzenlenirken zor ve baskı altında imzaladığını iddia etti. Kira sözleşmesinden sonra önüne konsa imzalamayacağını belirtti.

YEREL MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU

Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu iddiaları ve kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasındaki bir günlük süreyi dikkate alarak kiracıyı haklı buldu. Mahkeme, "davacı tarafın iki evrakın ayrı günlerde imzalandığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı" ve "tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesinin düzenlenmesi amacıyla baskı altında imzalandığı" kanaatine vararak davanın reddine karar verdi.

BAKANLIK TEMYİZ ETTİ

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin bu kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bakanlığın bu talebini yerinde bularak yerel mahkemenin kararını bozdu.

"KİRACI İSPAT ETMEK ZORUNDA"

Yargıtay'ın kararında, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasında bir günlük süre olmasına rağmen, "kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesinin ürünü olduğu kabul edilmesi gerektiği" vurgulandı.

Kararda ayrıca, kiracının tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinin sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığını iddia etmesine rağmen, bu iddiasını aynı ispat gücüne sahip başka bir belgeyle kanıtlayamadığı belirtildi. Yargıtay, yerel mahkemenin bu hususları dikkate almaksızın karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Bu karar, kira ilişkisi kurulduktan sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor ve kiracıların "baskı altında imzaladım" savunmasını daha güçlü delillerle desteklemesi gerektiğinin altını çiziyor.