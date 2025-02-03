Kirada tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerine göre, kirada tavan zam oranı 56,35 oldu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde şubat ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte zam oranı yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.