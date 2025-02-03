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Kirada tavan zam oranı belli oldu

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre şubat ayı tavan kira artış oranı yüzde 56,35 olarak uygulanacak.

Ekonomi
  • 03.02.2025 10:55
  • Giriş: 03.02.2025 10:55
  • Güncelleme: 03.02.2025 10:59
Kaynak: Haber Merkezi
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerine göre, kirada tavan zam oranı 56,35 oldu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde şubat ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte zam oranı yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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