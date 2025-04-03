Kirada tavan zam oranı belli oldu

Nisan ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Rakamların açıklanmasıyla birlikte nisanda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 38,10

TÜİK verilerine göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık artış yüzde 38,10 oldu.