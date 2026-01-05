Kirada tavan zam oranı belli oldu
TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla, 12 aylık ortalamaya göre ocak ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira artış oranı belli oldu.
Aralık enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla, ocak ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı netleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.