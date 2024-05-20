Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor: Mehmet Şimşek açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kirada yüzde 25'lik artış sınırının devam etmesi için "bir neden görmediğini" ve "devam etmesi için bir çalışma yapılmadığını" belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kira artışlarında yüzde 25’lik sınırın davam etmesi için bir neden görmediğini söyleyen Şimşek, bu konuda bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

“DENGELEME SÜRECİNE GİRDİK”

Her şeyden önce ekonomide bir yeniden dengelenme sürecine girdik. Yani iç talebin aşırı artışı nedeniyle bir takım makro ekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi orada bir yumuşama var. Net ihracatın etkisi ekonomide olumluya dönmeye başladı. Yani büyümede kompozisyon değişiyor, büyümede bir dengelenme var. Bu da beraberinde ortaya çıkan dengesizlikleri gideriyor. En önemli dengesizliklerden bir tanesi cari açık. Geçen sene mayıs ayında 57 milyar dolar civarındaydı. Büyük bir açık. Bu sene bu açık mayıs ayı itibarıyla 30 milyar doların altına düşmüş olacak. Dolayısıyla çok ciddi bir iyileşme var. Yani Türkiye'nin dış açığında yarı yarıya düşüş var. Önemli dengesizliklerden bir tanesi bu çerçevede giderilmiş oldu.

Geçen sene mayıs sonu itibarıyla piyasa değerlendirmelerine bakarsanız, özellikle depremin etkisiyle bütçe açığının milli gelire oran olarak yüzde beldi 9-10'ları bulabileceği öngörülüyordu piyasalar tarafından. Biz bunu geçen sene yüzde 5,2'de tuttuk. Bu da önemli bir dengesizlik ve deprem hariç bütçe açığı milli gelire oran olarak sadece yüzde 1,6 bu da önemli. Dolayısıyla temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor.

“FON AKIŞINDA ARTIŞ VAR”

Programın çalıştığını özetleyen bazı göstergeler var. Örneğin, Türkiye'nin risk primi. Türkiye'nin risk primi geçen sene mayıs ayında 700 baz puanın üzerindeydi. Bugün 270'in altına düştü. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelere göre çok muazzam bir performans göstermişiz. Yani sadece bizim risk primimiz düşmemiş başka bize benzer ülkelere oranla risk primimiz çok daha hızlı şekilde düşmüş. Risk priminin düşmesi burada aslında programın çalıştığını özetleyen bir gösterge. Çünkü bu Türkiye'ye fon akışında maliyeti belirleyen unsurlardan bir tanesi. Türkiye'ye fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var. Özellikle yerel seçimlerden sonra son 1,5 ayda o kadar ciddi bir fon akışı ve Türk lirası lehine portföy değişikliği var ki, Merkez Bankası swap hariç rezerv pozisyonu neredeyse 49 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi.

"DEVAM ETMESİ İÇİN NEDEN GÖRMÜYORUM"

Eğer piyasadan döviz alımı yapmasaydık dolar 30'un altına, 20'lere düşerdi. Biz rezerv biriktiriyoruz.

(Yüzde 25 kira artış sınırının) Devam etmesi için bir neden görmüyorum. Devam etmesi yönünde bir çalışma da yok.

Ayrıntılar gelecek...