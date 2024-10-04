Kiralama protokolüne dava

İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, 1 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda İzmir’deki 15 okulun spor salonu, halı saha ve okul bahçesinin ihale yoluyla kiraya verilmesini mahkemeye taşıdı.

Protokol kapsamında İzmir’in 8 ilçesindeki 15 okula ait 18 adet spor salonu, halı saha ve okul bahçesinin ihale usulü ile kiraya verilmesi kararı alınmıştı.

HUKUKA AYKIRI

Daha önce ihalenin iptal edilmesi için çeşitli açıklama ve eylemler düzenleyen dernek, İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ihale hakkında dilekçeler sunmuştu. Ancak, ihale iptal edilmediği için dernek, yargı yoluna gidildi. Dava dilekçesinde, “Protokolün ‘Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve ‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’ne aykırı” olduğu vurgulandı. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16. maddesi ve yönetmelik gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda açık alan, kantin ve salon gibi yerlerin işletme hakkının okul aile birliklerinde olduğuna dikkat çekildi.

Protokol ile kiralama sürecinin Okul-Aile Birliği yerine doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüleceğini vurgulayan İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, kiralama sözleşmesinin Okul-Aile Birliği tarafından değil Bakanlıkça imzalanacağına, bu kiralama faaliyetinden kaynaklanan gelirin ise Okul Aile Birliği hesabına değil Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün hesabına yatacağını belirtti. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Protokolle Okul Aile Birliği, kendi görev ve yetkisi altında olan işletme/işlettirme faaliyetlerinden hukuka aykırı bir şekilde dışlanmaktadır. Yasa ve yönetmelik gereği Okul-Aile Birliklerinin yasal gelir kalemlerinden olan kira geliri, bu protokolle Okul-Aile Birliği geliri olmaktan çıkarılmıştır. Protokolde, elde edilecek olan kira gelirin Okul-Aile Birliğine aktarılıp aktarılmayacağı, aktarılacaksa bunun oranının ne olacağına dair hiçbir düzenleme yoktur. Protokolle birlikte kendileri için hayati öneme sahip bir gelir kaleminden de mahrum bırakılmışlardır. Bu mahrum bırakılma halinin Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16.maddesine ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine aykırılığı tartışmasızdır.’’

Açıklamada ayrıca, genel bütçeden yeterince pay alamadığı için ciddi ekonomik sıkıntılar çeken ve temizlik gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan okulların ve Okul Aile Birliklerinin bu tür kiralama sözleşmelerinden gelecek olan gelirle ayakta kalmaya ve öğrencilere hizmet etmeye çalıştığı anımsatıldı. Açıklamada “Dava sonucunda protokol iptal edilirse sadece İzmir Atatürk Lisesi için değil, Türkiye’deki tüm okullar için önemli bir kazanım sağlanmış olacaktır’’ denildi.