Kiralar bir yılda yüzde 32,7 arttı

Ekonomi Servisi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Temmuz 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son bir yılda ortalama yüzde 32,7 oranında artarken, İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 31 bin 580 liraya yükseldi. En yüksek kira artışının yaşandığı kent ise yüzde 45,9 ile Samsun oldu.

Kira artış oranlarında Samsun’u yüzde 42 ile Van, yüzde 41,7 ile Manisa, yüzde 40,4 ile İstanbul ve yüzde 40,2 ile Diyarbakır takip etti. Ankara’da ortalama kira 23 bin 850 liraya, İzmir’de ise 27 bin 270 liraya çıktı. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası ise 23 bin 400 lira seviyesinde hesaplandı.