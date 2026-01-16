“Kiralar çok pahalı” diyen yurttaşa AKP’li yöneticiden yanıt: Çatımız sağlam olsun diye S-400'leri aldık

AKP'li ilçe yöneticilerinin bir ev ziyaretinde hayat pahalılığından dert yanan yurttaşlara "S 400" anlatması kamuoyunda tepki çekti.

Sosyal medyaya düşen bir videoda AKP'li bir yönetici, evinde konuştuğu kişi hayat pahalılığından bahsederken "Kiralar çok pahalı" diyor.

Bunar karşılık AKP'li yönetici ise S 400 ve ABD'nin bazı yaptırımlarından bahsederek cevap veriyor ve şunları söylüyor:

"Biz şimdi S-400'leri aldık. Niye? Çatımız sağlam olsun, gelen füzeleri durduralım, hanelerimize bombalar mermiler düşmesin diye... Amerika bize yaptırımlar uyguladı, CAATSA yaptırımları uyguladı. Bu da bizim ekonomimize yansıdı. Sahada yenemeyeceği bir halkı, bir toplumu, bir ümmeti yaptırımlarla yıldırmaya çalıştı."

CHP'DEN TEPKİ

Videoyu alıntılayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, söz konusu videoda yer alan ifadeleri şu şekilde tepki gösterdi:

"Vatandaş: Ev kiraları çok pahalı! AKP'li yönetici: Biz şimdi S-400'leri aldık niye? Çatımız sağlam olsun hanelerimize mermiler bombalar düşmesin diye! Bahane bulmakta dünya markası oldular... Konut yok, politika yok, çözüm yok..."