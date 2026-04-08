Kiralar düşürülecek su şirketleri kamulaştırılacak

Mustafa ÇETİNKAYA

Green (Yeşil) Party İngiltere’de son bir yılda yaptığı çıkışla dikkat çekiyor. Şubat ayındaki ara seçimde Green Party aşırı sağcı Reform UK partisinin önüne geçerek birinci oldu. İktidardaki Labour Party ise bazı bölgelerde üçüncü sıraya kadar geriledi. Bu sıçrayışta Green Party’nin lideri Zack Polanski’nin etkisi büyük. Şimdi 7 Mayıs’taki yerel seçime hazırlanan Polanski sorularımızı yanıtladı:

Anketlere göre parti oyları yükseliyor. Yoksul kesimlere yönelik planlarınız neler?

Bu ülkede insanların en çok önem verdiği sorunları için hedeflerimiz net: Faturaları düşürmek, NHS’i korumak ve kamu hizmetlerimizi yeniden inşa etmek.

Ekonomi konusunda önceliklerimi ortaya koydum. Öncelikle, suyun yeniden kamulaştırılması ve kira kontrolü gibi önlemlerle hayat pahalılığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. İkinci olarak yüksek gelir düzeyindeki kesimin daha fazla vergi ödemesini sağlayacak adil bir vergi sistemi kurmayı hedefliyoruz. Son olarak da hükümetin bu ülkeye ve insanlarına doğru şekilde yatırım yapabilmesini sağlamak.

İktidardaki İşçi Partisi’ne göç konusunda sağ politikalar benimsediğine yönelik eleştiriler geliyor. Siz göçmenlerin sorunlarına ilişkin nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Göçmenlerin özellikle kalıcı statü alması için bekleme süreleri çok uzatıldı. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Bu burayı evi haline getiren insanlara bir ihanettir. Partimiz adil bir göç sistemi istiyor. Ayrıca başvuruları sonuçlanana kadar çalışma hakkı tanınmasını savunuyoruz. Başarısız olmuş İçişleri Bakanlığı’nın bölünmesini ve yerine Göç, Nüfus ve Altyapı Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Böylece göç politikaları, popülist söylemler yerine hem ülke hem de göçmenler için işe yarayan çözümler üretebilir. Partimiz göçmenler ve mültecilerle dayanışma konusunda gurur verici bir geçmişe sahiptir ve ister aşırı sağdan ister İşçi Partisi hükümetinden gelsin, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlere karşı durmaya devam edecektir.

Yeşiller Partisi yerel seçimlerde belediyeleri kazanabilir ya da erken genel seçimde hükümet ortağı olabilir. Peki buna hazır mısınız?

Yeşiller Partisi son aylarda inanılmaz hızlı büyüdü ve içinde bulunduğumuz yeni duruma uyum sağlamak için hızlı çalışıyoruz. Ayrıca bilgi, beceri ve deneyime sahip üyelerimizin olması da büyük bir şans. Bu üyelerin ülke genelinde belediye meclislerine seçilmesini ve kendi toplulukları için değişim yaratmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Yeşil dönüşüm politikaları genellikle maliyetli olmakla eleştiriliyor. Kısa vadede vatandaşların enerji maliyetlerini artırmadan bu dönüşümü nasıl finanse edeceksiniz?

Dönüşümün maliyetini kirletenlerin ödemesini istiyoruz. Ayrıca süper zenginlerin adil paylarını ödemesini sağlamalıyız. Bu yüzden milyarderler için servet vergisi öneriyoruz.

Birleşik Krallık’ta uzun süredir Muhafazakâr Parti ve İşçi Partisi siyasete hâkim. Siz alternatif olarak ne sunacaksınız?

Merkezimizde çevresel, sosyal, ırksal ve ekonomik adalet yer alıyor. Uzun süredir İngiliz siyaseti, statükoyu korumak ya da zengin bağışçıların çıkarlarını savunmak isteyen büyük partiler tarafından domine ediliyor. Diğer partilerin savunamadığı sağduyulu politikaları ortaya koyabiliyoruz: yüksek kiraları bitirmek için kira kontrolü, suyun yeniden kamulaştırılması ve doğanın daha güçlü korunması gibi.

7 Mayıs’taki yerel seçimlerde, özellikle Londra’da, Türkiye kökenli göçmenlere aday listelerinde yeterince yer verdiniz mi?

Yeşiller Partisi’nin, farklı geçmişlerden gelen insanlar için bir siyasi yuva olmasından büyük gurur duyuyorum. Türkiye kökenli ve Kürt topluluklardan da birçok kişi, bu hükümet ve diğer partiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldı. Parti lideri olarak görevim, temsil edilmediğini hisseden insanları dinlemek ve hareketimize katılmak isteyen herkese fırsat sunmaktır.

Birçok göçmen Birleşik Krallık’ta serbest çalışıyor ya da küçük işletme sahibi. Artan kira, vergi ve enerji maliyetleri nedeniyle zorlanıyorlar. Bu soruna yönelik çözümünüz var mı?

Küçük işletmeler, yerel ekonomimizin ve mahallelerimizin bel kemiğidir. Şunu söylemek isterim: Yeşiller Partisi sizin yanınızda. Daha düşük faturalar, daha düşük kiralar ve bağımsız işletmeler için KDV ve işyeri vergisi muafiyetleri için mücadele ediyoruz.