Kiralık araçlara milyonlar aktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu ve çok sayıda kamu kuruluşunu bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait 2024 denetim raporu, yöneticiler için kiralanan araçların faturasını ortaya koydu.

2024 yılına ilişkin denetim raporunda ‘kullanım hakkı varlıkları’ içerisinde yer alan kiralık araçların maliyet değerinin bir önceki yıla göre 14 milyon 983,1 bin TL’lik artış göstererek 43 milyon 21,6 bin TL’ye ulaştığı dikkat çekti.

Artışın gerekçelerine ilişkin denetçiler tarafından şirketten istenen açıklamada, 2023 itibarıyla 50 kiralık araç sözleşmesi bulunduğu bunun değerinin 19 milyon 692,8 bin TL olduğu kaydedildi. 2024 yılında 24 aracın kira sözleşmesinin tamamlandığı, önceki yıllardan kalan bir aracın sözleşmesinin uzatıldığı, 21 yeni araç sözleşmesi yapıldığı belirtildi.

Çıkışı yapılan araçların önemli kısmının 2021 yılında daha düşük bedelle kiralandığı, 2024 yılında kiralanan araçların bedelinin yüksek olması dolayısıyla faturanın önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi.

2024 yıl sonu itibarıyla TVF Yönetim AŞ bünyesinde 50’si yöneticilerin kullanımında olan 58 kiralık araç bulunduğu tespit dildi.

YÖNETİCİLERE MİLYONLAR

Öte yandan denetim raporunda 2024 yılında 4 genel müdür yardımcısı, 10 direktör, 21 müdür ve 15 müdür yardımcısı ile toplam 129 personel bulunan TVF Yönetim AŞ’de genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 70 milyon 26 bin 172 TL bin liraya ulaştığı belirtildi. 2023 yılında 38 milyon 516 bin 329 bin TL olan ödemenin yaklaşık iki kat arttığı dikkati çekti.

Fon’un 2024 yönetim kurulu üyeleri:

Başkan: Recep Tayyip ERDOĞAN

Başkanvekili: Erişah ARICA

Üye: Rifat Hisarcıklıoğlu

Üye: Fuat TOSYALI

Üye: Ahmet Burak DAĞLIOĞLU

Üye: Alpaslan ÇAKAR

Genel Müdür: Salim Arda ERMUT