‘Kiralık’ banka hesapları büyük tehlike arz ediyor

Ekonomi Servisi

'Kiralık' banka hesapları Meclis gündemine taşındı. DEM Parti milletvekili Öznur Bartın, söz konusu hesapların, kullanıcıların haberi olmadan "para aklandığını, suç örgütleri tarafından kullanıldığını" belirterek bir an önce araştırılmasını istedi.

Bartın, özellikle gençlerin, öğrencilerin ve işsiz kişilerin yasa dışı bahis, farkında olmadan bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına dahil edildiğine dikkat çekerek bu konunun araştırılması, mağduriyetlerin giderilmesi üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Bartın, sosyal medyada “Günlük 500-1000 TL kazanç” vaadiyle suç örgütlerinde bu hesaplara yönlendirme yapıldığını ve gençlerin banka ya da dijital ödeme hesaplarının belirli bedeller karşılığında başkalarına kullandırmaya itildiğini aktardı. Soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Özellikle Hakkâri ve Yüksekova başta olmak üzere, bölge kentlerinde binlerce gencin hesap kiralama faaliyetlerine yöneldiği, ardından da adli süreçlerde büyük mağduriyet yaşadığı dile getirilmektedir. Ülke genelinde çok sayıda genç, bu gerekçeyle tutuklanmakta veya sabıkalı hale gelmektedir.”