Kiralık dairelerin metrekaresi bin TL

Bahar GÖNÜL

Türkiye’nin barınma sorunu çözülemedikçe büyüyor. Temmuz ayı itibarıyla yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasının ardından, eylül ayında açılan okullar ve kamu çalışanı tayinleriyle kiralar daha da yükseldi. Düşük metrekareli konutlar dahi uçuk fiyatlara kiralanıyor. 10 ve 25 metrekarelik daireler 17.000 TL-23.000 TL ücretlere kiralanıyor, metrekare başı bin TL ücretler ortaya çıkıyor.

Ekonomik krizin yükünü sırtlamak zorunda bırakılan yurttaşlar, yüksek bedeller nedeniyle barınmaya dahi erişemez durumda. 20 metrekarelik evler için rakamları ‘uçuk’ olarak tabir eden Barış Kara, “Ben şu an 70 m2 evde 18 bin TL’ye oturuyorum, 25 bin TL gelirim var. Geri kalanla da iki çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. 11’inci ayda kira zamanım dolacak. TEFE-TÜFE oranına göre yüzde 65 zam yapıldığı zaman 35 bin TL’ye denk gelecek. Asgari ücret ne kadar olacak? 20-25 bin TL civarı diyorlar. Nasıl geçineceğiz?” diye sordu. Kerem Çapko da kiralarının aldıkları maaştan fazla olduğunu belirterek “17 bin 2 lira asgari ücret alıyoruz, 20 bin lira kira veriyoruz. Bunun faturası var suyu var. Hükümet idare edin diyor, tasarruf yapın diyor, nasıl yapacağız” dedi.

Numan Koç ise duruma, “Düpedüz soygun. 20 metrekareye hayvanı bağlasan durmaz bir de üzerine para veriliyor” yorumunu yaptı. Sercan Akdağ, ülkedeki barınma sorunun aşikar olduğunu vurgulayarak, “Barınma sorunu artık çok aşikar, hepimiz yaşıyoruz. Biz de ev sahibiyle problem yaşıyoruz, kime sorsak aynı derdin içinde. Çok küçük daireler bile olsa çok fahiş fiyatlar isteniyor. Zengin ve daha muhafazakar bir kesim yaratıldı. Bizi şehir dışlarına, kırsallara sürüp onları buraya getirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Öner Çolakoğlu da “İnsanların artık evi olmasın yaşamasın, buradan gitsinler istiyorlar. Çok tuhaf bir zamanın içindeyiz. İstenmiyoruz burada artık, ben böyle düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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HEM KÜÇÜK HEM PAHALI

• Emlak sitelerinde yer alan İstanbul’un bazı semtlerinden örnekler şu şekilde:

• İstanbul Şişli’de 15 m2’lik 1+0 daire, aylık 14 bin TL ile birlikte 1 kira da komisyon isteniyor. Yine aynı semtte 25 m2 başka bir eve 20 bin TL kira isteniyor.

• Kumkapı’da “deniz manzaralı” 20 m2 daire aylık 23 bin TL’ye kiraya verilirken 21 bin TL de depozito isteniyor.

• Beyazıt Meydanı’na yakın 30 m2’lik başka bir daireye 23 bin TL kira isteniyor.

• Beşiktaş’ta 18 m2’lik daireye 19 bin TL kira ile birlikte bir kira depozito isteniyor.

• Üsküdar’da eksi 1’inci kattaki 10 m2’lik 1+0 daire aylık 17 bin TL’ye kiraya veriliyor.