Kiralık konut raporu: En çok hangi illerde arttı, büyükşehirlerde durum ne?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun kasım ayı sonuçlarını paylaştı.

Rapora göre, Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatlarındaki düşüş kasım ayında da devam etti. Reel kira fiyatları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 oranında azaldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ARTTI

Üç büyükşehir incelendiğinde, reel kira fiyatları yıllık bazda İzmir'de yüzde 4 azalırken, İstanbul'da yüzde 3,4 ve Ankara'da yüzde 3,7 artış kaydetti. Ortalama kiralık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 339 lira, Ankara'da 240,9 lira ve İzmir'de 277,8 lira olarak gerçekleşti.

Satılık konut piyasasında cari fiyatlar artmaya devam etse de enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yıllık düşüş sürdü. Kasımda Türkiye genelinde satılık konut reel fiyatları yıllık bazda yüzde 2,3 geriledi. Büyükşehirler özelinde bakıldığında, yıllık reel fiyat değişimi İstanbul'da yüzde 0,2 ve İzmir'de yüzde 2 azalış yönünde oldu. Ankara ise yüzde 4,5'lik artışla diğer büyükşehirlerden pozitif yönde ayrıştı. Ortalama satılık konut metrekare cari fiyatları İstanbul'da 57 bin 407 lira, Ankara'da 34 bin lira ve İzmir'de 48 bin 182 lira oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ YAŞANAN İLLER

Kira endeksinde en yüksek fiyat artışı görülen iller: Mardin (yüzde 53,8), Van (yüzde 37,5), Diyarbakır (yüzde 36,1), Ankara (yüzde 35,9) ve İstanbul’dur (yüzde 35,6). En düşük kira artışının görüldüğü iller: Konya (yüzde 20), Malatya (yüzde 17,6), Eskişehir (yüzde 16,9), Gaziantep (yüzde 12,4) ve Hatay (yüzde 11,3) oldu.

KONUT TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Konut piyasasındaki talep göstergeleri kasım ayında düşüşe işaret etti. Satılık konut talep endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,6 daha yüksek seviyede ölçüldü.

Kiralık konut talep göstergesi de kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8 düşüş gösterdi. Bu düşüş, nisan-temmuz döneminde artan talebin yıl sonuna doğru azalmasına yol açan mevsimsel etkiden kaynaklandı. Buna rağmen talep endeksi, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 7,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.