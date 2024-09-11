Kirayı elden ödeyene ceza geliyor: Ev sahibi de ceza ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kirayı elden ödeyene ceza uygulayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı tebliğ taslağına göre elden ödenen her ay için ceza söz konusu olacak.

Ay itibarıyla kiranın yüzde 10'luk kısmına göre hesaplanan tutar 5 bin liralık özel usulsüzlük cezasının altında kalırsa 5 bin liralık ceza uygulanacak.

BANKA VEYA PTT ZORUNLU

NTV'nin aktardığına göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı.



"Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı"na göre konutu ve işyerini kiraya veren ve kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri (belgelendirmeleri) zorunlu olacak.



Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında tutuldu.

Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilecek.

CEZASI 5 BİN LİRA

Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usülsüzlük cezası kesilecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacak.



Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u tutarında özel usülsüzlük cezası kesilecek.



Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı aşamayacak.



Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden 5 işgünü içinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usülsüzlük cezası kesilmeyecek.

ELDEN KİRA ÖDEMESİNE CEZA NASIL UYGULANACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı elden kira ödenmesine ilişkin taslakta çeşitli örnekler verdi. Ev sahibine gayrimenkulü 20 bin liraya kiraladı. Kasım ayına ilişkin kira bedelinin elden ödendiği tespit edildi.



Tevsik (belgelendirme) zorunluluğuna uyulmadığı için kiraya veren ev sahibi ve kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilecek. Elden yapılan ödeme 20 bin lira.



Yüzde 10'luk kısmı 2 bin liraya denk geliyor. 2024 yılına ilişkin belirlenen asgari ceza tutarı olan 5 bin liranın altında kaldığı için hem ev sahibi hem de kiracıya 5 bin lira ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilecek.



Kiracı, ödemenin tevsik zorunluluğuna uymadan yapıldığını, ödemeyi takip eden beş işgünü içerisinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.



Ev sahibi gayrimenkulünü kiracıya 2024'te 25 bin liraya kiraladı. Kiracı 2024 yılı eylül ve ekim aylarına ilişkin kira bedelini elden ödediği tespit edildi. Bu durumda hem ev sahibi hem de kiracıya özel usülsüzlük cezası kesilecek.



Buna göre; her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere, elden tahsil edilen ve ödenen 25 bin lira kira tutarı için bu tutarın yüzde 10’u oranında hesaplanan 2 bin 500 lira ceza tutarı, 2024 yılına ilişkin belirlenen asgari ceza tutarı olan 5 bin liranın altında kaldığından, (2x5.000=) 10 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.