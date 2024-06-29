Kiraz toplamaya çıktığı ağaçtan düşüp öldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hüsamettin Çalın (63) hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Mudurnu’nun Çağşak köyünde meydana geldi. Bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan Hüsamettin Çalın, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Yakınlarının yardımına koştuğu Çalın, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.