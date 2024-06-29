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Kiraz toplamaya çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hüsamettin Çalın (63) hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 17:35
  • Giriş: 29.06.2024 17:35
  • Güncelleme: 29.06.2024 17:35
Kaynak: DHA
Kiraz toplamaya çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Mudurnu’nun Çağşak köyünde meydana geldi. Bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan Hüsamettin Çalın, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Yakınlarının yardımına koştuğu Çalın, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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