Kirazın rekoltesinde %30 düşüş bekleniyor

Ekonomi Servisi

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu sezon Anadolu’da kiraz rekoltesinde ortalama yüzde 30 düşüş yaşandığını belirtti. Çavuşoğlu, kış ve ilkbahar döneminde yaşanan dolu ve soğuk hava nedeniyle kiraz üretim merkezi konumunda olan Afyon, Isparta ve Ege bölgesinde rekoltede geçen yıla göre yüzde 30, İzmir’de ise yüzde 50 düşüş görüldüğünü ifade etti.

Döviz kurlarındaki durum ve maliyetlerin artması nedeniyle Avrupa’da rekabet edemediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Kiraz ihracatında Yunanistan ve İspanya düşük fiyat verdi. Türkiye ekonomisindeki döviz kurlarındaki baskılanma ile maliyetlerimiz de oldukça arttı. Bu nedenle Avrupa pazarında Yunanistan ve İspanya kirazı ile rekabet edemedik. Rekabette çok hırpalandık.”

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin de, Isparta’nın kiraz üretim bölgesi olduğunu, iklimsel koşullar yüzünden bu sezon rekoltede geçen yıla göre yüzde 30 düşüş beklendiğini söyledi. Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Yıllardır Türk kirazının Çin ve Uzakdoğu pazarlarına ihracatı için çalışılıyor. Ancak henüz bir gelişme yok. Uzak doğu uçak kargo fiyatları ortalama 1,5 Dolar. Rekabet gücümüzün artması için yüzde 30’luk indirim talep ettik.”