Kirazlıtepe değil ‘mağduriyet tepe’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görülsün” dediği Çamlıca Camii’nin dibindeki Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki “kentsel dönüşüm” sürecinde bir türlü sona gelinemedi. Evlerinin zamanında bitirilmediğini ve bu durumun mağduriyet yarattığını söyleyen yurttaşlar ‘‘Proje sürecinde evlerimizin teslim edileceği tarihler defalarca ertelenmiş, bu gecikmeler nedeniyle dört aydır kira yardımlarımız da yatırılmamıştır. Bu durum mağduriyetlerimizi artırıyor’’ dedi.

Kirazlıtepe Mahallesi, 7 yıl önce 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nca “depremde riskli alan” ilan edildi. Bin 400’ü konut, 100’ü iş yeri olmak üzere toplam 800 hak sahibinin bulunduğu mahallede o günden sonra kentsel dönüşüm süreci başladı. 5 yıl önce tamamen boşaltılan ve yıkılan mahallede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile dönemin AKP'li Üsküdar Belediyesi, yurttaşlarla muvafakatname imzalayarak süreci başlattı.

EYLEM YAPILACAK

Toplamda 3 etaptan oluşan dairelerin şimdiye dek yalnızca birinci etabı yani 501 dairesi teslim edildi. İkinci ve üçüncü etaptaki yaklaşık bin 500 dairenin tam olarak teslim tarihi belli değil. Son 4 aydır ise yurttaşlara verilen 5 bin 500 TL'lik kira yardımının kesilmesi tepkileri büyüttü. Kiraztepe Gönüllüleri adı altında bir araya gelen yurttaşlar, 15 Aralık Pazar günü saat 13.00'de mahallede bir araya gelerek eylem yapacak. Çevre Bakanlığı’na seslenen mahalleli ‘‘Herhangi bir resmi açıklama ya da çözüm planı tarafımıza sunulmadığı gibi, mağduriyetimizin ne zaman sona ereceği belirsizdir. Evlerimizin teslim tarihinin netleştirilmesi, geciken kira yardımlarının bir an önce ödenmesi ve mağduriyetimizi gidermek adına kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz’’ dedi. Mahallede oturan ve mağdur olan bir yurttaş ise yaşananları şöyle özetledi: ‘‘İnşaatları TOKİ yaptırıyor. Şirketlerden biri Yapı Yapı, diğeri de Turgut İnşaat. Hem kiraların ödenmemesi hem de evlerin teslimat tarihi belirsizliğini koruyor. Zaten çok düşük miktarda verilen kira yardımlarının da kesilmesi bizleri daha da mağdur etti. 20-25 bin liradan aşağı kira yok. Yapılan görüşmeler sonucunda da hiçbir şekilde net ve şeffaf bilgi aktarımı yapılmıyor.’’

Bir başka yurttaş da ‘‘Yaptığımız görüşmelerde ‘kira yardımlarınız ödenecek, bakanın imzasında’ deniyor. İki aydır bakan bey bir türlü kira yardımımızı onaylayamadı. Bu mahalledeki insanlar alt gelir grubunda. Kira yardımı bize can suyu oluyordu’’ dedi.

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İLK ETAP TAMAMLANDI

Avukat Onur Cingil, sadece birinci etabın teslim edildiğini belirterek ‘‘Bir sözleşme değil muvafakatname yapılmıştı. Dönemin AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı ile imzalanan protokolde metrekare kaybının olmaması, kira yardımı gibi maddeler ekledik. Ancak her yıl kiranın enflasyon oranıda artırılması gibi konulara bile uymadılar’’ dedi.