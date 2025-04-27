Kirazlıtepe halkı bir kez daha seslendi: "Mezara değil, evimize kavuşalım"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘‘İstanbul’un her yerinden görülsün’’ dediği Çamlıca Camii’nin dibindeki Üsküdar Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki “kentsel dönüşüm” mağduriyeti sürüyor.

14 haftadan bu yana mahallede bir araya gelerek eylem yapan halk "Hakkımız olan evlerimizi istiyoruz. Yeni evlerimiz derhal teslim edilsin. Eski evler bizlere mezar olmasın" çağrısı yaptı.

Kirazlıtepe Mahallesi’nde sekiz yıldır süren kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar bugün bir kez daha mahallede bir araya geldi. "Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver", "Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar, burada bir açıklama yaptı. Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, "Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi aradan geçen onca zamana rağmen hâlâ tamamlanamamıştır. Bir kısmı teslim edilen evler ise altyapı eksiklikleri nedeniyle kullanılamamaktadır. Bugün Kirazlıtepe’de insanlar, 2025 yılının ortasında doğalgazsız, elektriksiz, susuz ve güvenliksiz bir ortamda yaşamaya mahkûm edilmiştir" denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"MAĞDURİYET SON BULMALIDIR"

"Yeni evlerine yerleşebilenler dahi tüp kullanmak zorunda bırakılmış, eksik ve özensiz bir şekilde yapılan ince işçilik nedeniyle sağlıksız ve güvensiz koşullarda yaşamak zorunda kalmıştır. Kiralarda da büyük aksaklıklar yaşanmaktadır. Kiralar eksik ve geç ödenmekte, insanlar ev sahipleriyle sürekli sorunlar yaşamaktadır. Bu durum, Kirazlıtepe halkını hem ekonomik hem de psikolojik olarak ciddi şekilde yıpratmaktadır. Üstelik geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem, bu büyük ihmali daha da gözler önüne sermiştir. İnsanlar eski, depreme dayanıksız evlerde yaşamaya devam etmektedir. Her sarsıntıda ölüm korkusuyla yaşamak, halkımıza reva görülemez! Buradan açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz: Yeni yapılan evler derhal, eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir. Doğalgaz, su, elektrik gibi temel altyapı eksiklikleri ivedilikle giderilmelidir. Kiralar tam ve zamanında yatırılmalı, mağduriyet son bulmalıdır. Aksi takdirde, yaşanabilecek herhangi bir can kaybının sorumluluğu doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aittir. Bu vebalin altından hiç kimse kalkamaz. Kirazlıtepe halkı yalnız değildir. Hakkımız olan evlerimizi istiyoruz. Yeni evlerimiz derhal teslim edilsin. Eski evler bizlere mezar olmasın!"