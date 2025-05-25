Kirazlıtepe halkı direniyor: Artık adalet, şeffaflık ve hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz!

Kentsel dönüşüm mağduru olan İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe halkının direnişi 17. haftasını geride bıraktı. Mahallede bir kez daha bir araya gelen yurttaşlar "Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimizi verin, yalanlarınızı alın gidin", "Deprem var, evimiz yok, yeter artık", "Çürük evlerde ölmek istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizleri açtı.

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tam sekiz yıl önce başlatmış olduğu kentsel dönüşüm sürecinin bir mağduriyet zincirine dönüştüğü vurgulandı.

Evlerin birinci etaplarının teslim edildiği, ikinci etaplarda ise teslimler yapılmış görünse de ciddi ve sistematik sorunlarla karşı karşıya kalındığı anımsatılan açıklamada "Bahçe katları başta olmak üzere teslim edilen evlerde büyük tadilat ihtiyaçları bulunmaktadır. Ne yazık ki yüklenici firma Yapı-Yapı, son derece kötü bir işçilikle binaları tamamlamış, teslim edilen evler yaşanabilir olmaktan uzaktır. Sorunları iletmek için firmaya ve yetkililere ulaştığımızda ya geçiştiriliyoruz ya da açıkça oyalanıyoruz. Halka doğru bilgi verilmemekte, yalanlarla zaman kazanmaya çalışılmaktadır. Bu sorunların sorumlusu yalnızca Yapı-Yapı firması değildir; bakanlık, TOKİ ve projeyi yürüten tüm merciler bu aksaklıkların doğrudan muhatabıdır" denildi. Üçüncü etabın ise hâlâ teslim edilemediği kaydedilerek, şöyle devam edildi: