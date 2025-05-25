Kirazlıtepe halkı direniyor: Artık adalet, şeffaflık ve hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz!
İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı 17 haftadır eylem yapan halk bir kez daha yetkililere seslendi: Sekiz yıl boyunca sabrettik, bekledik. Artık adalet, şeffaflık ve hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz.
Kentsel dönüşüm mağduru olan İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe halkının direnişi 17. haftasını geride bıraktı. Mahallede bir kez daha bir araya gelen yurttaşlar "Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimizi verin, yalanlarınızı alın gidin", "Deprem var, evimiz yok, yeter artık", "Çürük evlerde ölmek istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizleri açtı.
Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tam sekiz yıl önce başlatmış olduğu kentsel dönüşüm sürecinin bir mağduriyet zincirine dönüştüğü vurgulandı.
Evlerin birinci etaplarının teslim edildiği, ikinci etaplarda ise teslimler yapılmış görünse de ciddi ve sistematik sorunlarla karşı karşıya kalındığı anımsatılan açıklamada "Bahçe katları başta olmak üzere teslim edilen evlerde büyük tadilat ihtiyaçları bulunmaktadır. Ne yazık ki yüklenici firma Yapı-Yapı, son derece kötü bir işçilikle binaları tamamlamış, teslim edilen evler yaşanabilir olmaktan uzaktır. Sorunları iletmek için firmaya ve yetkililere ulaştığımızda ya geçiştiriliyoruz ya da açıkça oyalanıyoruz. Halka doğru bilgi verilmemekte, yalanlarla zaman kazanmaya çalışılmaktadır. Bu sorunların sorumlusu yalnızca Yapı-Yapı firması değildir; bakanlık, TOKİ ve projeyi yürüten tüm merciler bu aksaklıkların doğrudan muhatabıdır" denildi. Üçüncü etabın ise hâlâ teslim edilemediği kaydedilerek, şöyle devam edildi:
"Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen insanlar evlerine kavuşamamış, bununla da yetinilmemiş gibi kira yardımları da kesilmiştir. Vatandaşlar hem evsiz bırakılmış, hem de ekonomik olarak daha da ezilmeye mahkûm edilmiştir. Bugün Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçeği defalarca acı şekilde yaşadık. Buna rağmen hâlâ eski, riskli yapılarda yaşamaya mahkûm edilmemiz kabul edilemez. Sağlıklı ve güvenli konutlara erişim en temel hakkımızdır. İnsan hayatının bu kadar göz ardı edilmesi vicdanları yaralamaktadır. Derhal yeni evlerimiz teslim edilmeli, deprem riski altındaki halk daha fazla gecikmeden güvenli konutlara kavuşturulmalıdır. Üstelik ikinci etap evlere henüz kimse geçememişken, bizlerden site yönetimi adı altında aidat toplanmaya başlanmıştır. Bu kabul edilemez bir haksızlıktır! Ortada ne yaşam var, ne hizmet. Ama bizden para isteniyor. Bu uygulama keyfi, hukuksuz ve sömürücüdür. Bizler bu dayatılan site yönetimlerini tanımıyoruz, kabul etmiyoruz! Henüz oturmadığımız evler için ücret ödemeye zorlanmak adaletsizliğin başka bir boyutudur. Biz artık oyalanmak istemiyoruz. Sekiz yıl boyunca sabrettik, bekledik. Artık adalet, şeffaflık ve hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz. Yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmesini, bakanlık ve TOKİ’nin bu süreci denetleyerek halkın mağduriyetini sona erdirmesini talep ediyoruz. Evimizi istiyoruz! Geleceğimizi geri istiyoruz. Can güvenliğimizi istiyoruz! Sömürülmek istemiyoruz."