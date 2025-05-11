Kirazlıtepe halkı: Evlerimizi, hakkımız olan yaşamı istiyoruz

Kentsel dönüşüm mağduru olan İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe halkının direnişi 16. haftasını geride bıraktı. Mahallede bir kez daha bir araya gelen yurttaşlar "Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimizi verin, yalanlarınızı alın gidin", "Deprem var, evimiz yok, yeter artık", "Çürük evlerde ölmek istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizleri açtı.

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, "Tam 8 yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm süreci, ne yazık ki bizlere umut değil, mağduriyet getirmiştir" denildi.

Kirazlıtepe halkı olarak yıllardır kiralarda olduklarını ve ekonomik sıkıntılarla boğuştukları vurgulanan açıklamada "Dönüşüm süreci bahane edilerek evlerinden edilen insanlar, kiracı ve ev sahibi arasındaki gerilimle baş başa bırakılmıştır. Verilen sosyal destek yetersiz kalmış, hiçbir çözüm üretilmemiştir. Bugün gelinen noktada; 1. etap teslim edilmiştir. 2. etap yeni yeni teslim edilmeye başlanmıştır. 3. etap ise hâlâ belirsizliğini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

ALTYAPI SORUNLU

Teslim edilen evlerin altyapısının sorunlu olduğu ve yaşam koşullarının sağlıksız olduğu vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim, temizlikten altyapıya kadar hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemekte, halk kendi kaderine terk edilmektedir. Tüm bu eksikliklere rağmen aidat adı altında “payitaht” ödemeleri düzenli olarak alınmakta, hizmet verilmeden halkın cebine göz dikilmektedir. Daha da acısı, birçok insan eski ve riskli yapılarda yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu kabul edilemez! Bu bir ihmalkârlık değil, halkı görmezden gelen bilinçli bir tercihtir. Son olarak belirtmek isteriz ki, daha önce dönüşüm mağdurlarına verilen kira destekleri de artık kesilmiş, birçok hak sahibine ödemeler yapılmamaktadır. Yani hem evsiz bırakıldık, hem de kiramızı ödeyemez hale getirildik. Bu durum aileleri daha da büyük bir çıkmazın içine sürüklemektedir. Biz Kirazlıtepe halkı olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da şunu haykırıyoruz: Evimiz bizim geleceğimizdir. Mağduriyet değil, çözüm istiyoruz. Evlerimizi, hakkımız olan yaşamı istiyoruz. Kira desteklerimizi geri istiyoruz. Bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Her hafta burada olmaya, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece bir bina meselesi değil, bu bizim yaşam hakkımızdır."