Kirazlıtepe halkı eylemlerini sürdürüyor: "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver"

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar bugün bir kez daha mahallede bir araya geldi.

"Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver", "Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar, burada bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2017 yılında başlatılan kentsel dönüşüm sürecinin hâlâ tamamlanmadığı belirtilerek "Evlerimiz yıkıldı, mağdur edildik. Aradan geçen uzun yıllara rağmen ne sözler tutuldu, ne de hakkımız olan konutlar teslim edildi. Üstelik son 3 aydır kiralarımız da ödenmiyor" denildi.

"BU NASIL VİCDAN?"

Bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bu kabul edilemez. Ailelerimizle birlikte büyük bir ekonomik krizle baş başa bırakıldık. Ev sahipleriyle ciddi anlaşmazlıklar yaşıyoruz, evden çıkarılma tehdidiyle yaşıyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için başımızı sokacak bir yer bulmakta zorlanıyoruz. Bir kısmı teslim edilen evler ise adeta birer şantiye görünümünde. Altyapı eksikleri tamamlanmamış, doğalgaz bağlantısı yapılmamış, elektrik ve su tesisatları yetersiz. İnsanlara “Alın evinize geçin” deniyor, ama bu evler yaşanabilir değil! Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Bu nasıl bir vicdandır?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na buradan sesleniyoruz: Bu tutumunuz akıl almaz ve insanlık dışıdır. Biz vatandaş değil miyiz? Biz bu ülkenin asli unsuru değil miyiz? Neden görmezden geliniyoruz? 11 haftadır Üsküdar Kirazlıtepe Dörtyol Meydanı’nda eylemlerimizi sürdürüyoruz. Sesimizi duymayanlar için, bu hafta 12. kez bir araya geliyoruz. Ve buradan çok net söylüyoruz: 8 yıldır teslim edilmeyen evlerimiz derhal verilsin! 3 aydır ödenmeyen kiralarımız hemen yatırılmalı. Teslim edilen konutlardaki tüm altyapı eksikleri giderilmeli. Bizlere yapılan bu insanlık dışı muamele sona ermeli! Biz susmayacağız. Evimiz bizim geleceğimizdir! Kirazlıtepe halkı onur mücadelesi veriyor ve asla vazgeçmeyecek!"