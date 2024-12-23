Kirazlıtepe halkından sözünüzü tutun çağrısı

Haber Merkezi

İstanbul Kirazlıtepe’de kentsel dönüşüm mağdurları dün bir kez daha bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Yurttaşlar ‘Söz verdiniz, tutun’ ‘Evimiz nerede cevap ver bakanlık’ ‘Kirazlıtepe susmayacak’ yazılı dövizler taşıdı.

Yapılan açıklamada “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ve devam eden kentsel dönüşüm sürecinde, biz mahalle sakinleri olarak yaşadığımız mağduriyetleri kamuoyuna duyurmak için geçtiğimiz hafta bir basın açıklaması yapmıştık. Bu açıklamanın ardından kiralarımızın ödeneceğine dair bilgi aldık, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu süreçte, evlerimizin teslimat tarihine ilişkin ve komşularımız evlerini nereden, hangi cepheden ve kaçıncı kattan alacağına dair hâlâ net bir bilgi paylaşılmamış olması, mağduriyetlerimizin devam ettiğini göstermekte” denildi.

Kirazltepe halkı adına yapılan açıklama şöyle devam etti: “Kentsel dönüşüm projeleri, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla yürütülmeli. Ancak burada karşı karşıya kaldığımız belirsizlikler, şeffaflık eksikliği ve sürecin uzaması, bizleri hem maddi hem de manevi anlamda zor durumda bırakmakta. Bu nedenle, haklarımızın takipçisi olmaya ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”