Kirazlıtepe halkının mağduriyeti sürüyor: "Belirsizlik içinde bekliyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İstanbul’un her yerinden görülsün" dediği Çamlıca Camii’nin dibindeki Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki “kentsel dönüşüm” sürecindeki sorunlar aşılamadı. Evlerinin zamanında bitirilmediğini ve bu durumun mağduriyet yarattığını söyleyen yurttaşların 4 aydır yatırılmayan 5 bin 500 TL'lik kira yardımları uzun süren mücadele sonrası geçen gün yatırıldı.

Buna karşın belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kirazlıtepe halkı "Proje sürecinde evlerimizin teslim edileceği tarihler defalarca ertelendi. Çeşitli baskılar ve mücadelenin sonucunda kira ödemelerimiz yatırıldı. Bu durum, taleplerimizi dile getirmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Ancak hâlâ çok sayıda belirsizlik var ve bu bizleri zor durumda bırakıyor" denildi.

Kirazlıtepe Mahallesi, 7 yıl önce 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nca “depremde riskli alan” ilan edildi. Bin 400’ü konut, 100’ü iş yeri olmak üzere toplam 800 hak sahibinin bulunduğu mahallede o günden sonra kentsel dönüşüm süreci başladı. 5 yıl önce tamamen boşaltılan ve yıkılan mahallede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile dönemin AKP'li Üsküdar Belediyesi, yurttaşlarla muvafakatname imzalayarak süreci başlattı.

Toplamda 3 etaptan oluşan dairelerin şimdiye dek yalnızca birinci etabı yani 501 dairesi teslim edildi. İkinci ve üçüncü etaptaki yaklaşık bin 500 dairenin tam olarak teslim tarihi belli değil. Son 4 aydır ise yurttaşlara verilen 5 bin 500 TL'lik kira yardımı kesilmişti. Bunun üzerine eylemler yapan halk, mücadele sonunda kiralarını yeniden almaya başladı. Kirazlıtepe Gönüllüleri yapıtğı açıklamada, kentsel dönüşüm sürecinde evlerinin teslim tarihinin hâlâ belli olmadığına dikkat çekti. Açıklamada "4 aydır kira ödemelerimiz de yapılmamıştı. Ancak yaptığımız basın açıklamaları,eylemler, çeşitli baskılar ve mücadelenin sonucunda kira ödemelerimiz yatırıldı. Bu durum, taleplerimizi dile getirmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Ancak şu an hâlâ, evlerimizin ne zaman teslim edileceği, nasıl bir yapılaşmanın bizi beklediği ve evlerin hangi kriterlere göre verileceği konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu belirsizlik hem bizi hem de ailelerimizi zor durumda bırakıyor" denildi.

"SÜREÇ ŞEFFAF OLMALI"

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, özetle şöyle denildi:

"Dağıtımları, kağıt üzerinde Üsküdar Belediyesi yaptığı için ve Üsküdar Belediyesi'nden hiçbir bilgi verilmediğinden kaynaklı bir an önce sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve net bir açıklama bekliyoruz. Evlerimizin, haklarımıza uygun şekilde teslim edileceği yönünde yazılı bir güvence talep ediyoruz. Teslimatların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılması sebebiyle sürecin hızlanmasını talep ediyoruz. Kirazlıtepe halkı olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz."