Kirazlıtepe mağdurları 1,5 aydır eylemde: "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin"

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde sekiz yıldır süregelen kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar bugün mahallede bir kez daha bir araya gelerek açıklama yaptı.

"Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar burada bir açıklama yaptı.

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada "Bugün burada, sekiz yıldır süren kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaşadığımız adaletsizlikleri dile getirmek ve çözüm talep etmek için bir araya geldik. Kirazlıtepe’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi, daha iyi bir yaşam umudu ile desteklediğimiz bir süreçti. Ancak yıllardır devam eden bu proje, hak sahiplerini hayal kırıklığına uğratmıştır. İkinci etap dağıtımları başlamasına rağmen, uygulamalar adil olmaktan uzaktır ve hak sahipleri arasında eşitliği sağlamamaktadır" denildi.

Üsküdar Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na seslenilen açıklamada özetle şöyle denildi:

"Dağıtım sürecinde adil ve şeffaf bir yöntem uygulanmasını, hak sahiplerinin taleplerine kulak verilmesini, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Şeffaflık ve eşitlik sağlanmadığı sürece, sürecin güvenilirliği zarar görmekte ve toplumsal huzur tehdit edilmektedir. Bu sorunların çözülmesi, halkın mağduriyetinin giderilmesi ve toplumsal adaletin sağlanması sizin sorumluluğunuzdur. Adalet istiyoruz! Şeffaflık istiyoruz! Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz! Kirazlıtepe halkı olarak, haklarımızı savunmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve sesimizi her platformda duyuracağımızı ilan ediyoruz."