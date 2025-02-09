Kirazlıtepe mağdurları 2 aydır eylemde: "Evlerimiz teslim edilsin"

HABER MERKEZİ

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı yurttaşların eylemleri sürdü.

Soğuk ve yağışlı havaya karşın 8 haftadır bir araya gelen halk "Evlerimiz yok, yardım da yok", "Söz verdiniz tutun", "Bakanlık sessiz, halk mağdur" yazılı döviz ve pankartları açtı. Yurttaşlar "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin. Mağduriyet bitsin" dedi.

Kirazlıtepe Mağdurları yaptığı açıklamada "Kirazlıtepe sakinleri olarak 8 yıldır kentsel dönüşüm sürecinin mağdurlarıyız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu süreçte, evlerimiz yıkıldı ancak verilen sözler tutulmadı. Yıllardır kirada yaşamak zorunda bırakıldık, ekonomik olarak zorlandık ve geleceğimiz belirsizliğe mahkûm edildi. Şimdi ise ikinci etapta Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan adaletsiz dağıtım ile mağduriyetimiz katlanarak devam ediyor" denildi.

Açıklamada 3'üncü etap ne zaman teslim edileceğine dair bilgi verilmediği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"Üstüne üstlük, yıllardır verilen kira yardımları da kesildi! Bizleri mağdur eden bu kararı kabul etmiyoruz. Haftalardır sesimizi duyurmak için eylemler yapıyoruz ancak yetkililerden hâlâ somut bir adım göremedik. Taleplerimiz yerine getirilmezse, önümüzdeki hafta sonu eylemimizi Üsküdar Belediyesi önünde gerçekleştireceğiz. İnşaat şirketleri, ısmarlama aldıkları ihaleleri bir an önce teslim etmeli. Aksi takdirde eylemlerimizin bir odak noktasında'da onlar olacaktır. Bizler haklıyız ve gücümüzde, burada oluşumuzda haklılığımızdandır. Haksızlara, adaletsizlere boyun eğmeyeceğiz, direne direne kazanacağız. Evimiz bizim geleceğimizdir. Adalet istiyoruz, hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."