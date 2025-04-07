Kirazlıtepe mağdurları 3 aydır eylemde: Kiraları ödenmiyor

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı yaklaşık 3 aydır eylem yapan halk "Evimiz, kiramız ve hakkımız yok sayılıyor. Mağduriyetimiz artık sona ersin. Yaşanabilir evler derhal teslim edilsin. Kiralar eksiksiz şekilde geriye dönük ödensin. Kirazlıtepe halkı susmayacak, hakkını arayacak" dedi.

Kirazlıtepe Mahallesi’nde sekiz yıldır süregelen kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar dün bir kez daha mahallede bir araya geldi. "Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver", "Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar, burada bir açıklama yaptı.

KİRALAR ÖDENMİYOR

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, "8 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Kirazlıtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm projesi, ev umuduyla bekleyen halkı mağduriyetin içine sürüklemiştir. Aradan geçen uzun yıllara rağmen evlerin yalnızca bir bölümü teslim edilmiş, teslim edilen bu evler de yaşanabilir durumda değildir. Doğalgaz bağlanmamış, elektrik sorunlu, iç yapılar eksik ve ciddi tadilat gerektiriyor. Sıfır denilen evler, ne yazık ki oturulacak hale getirilmeden teslim edilmiştir. Sıfır ev dedikleri yerler, halkın cebinden tekrar masraf çıkarmakta" denildi.

Evlerine hâlâ kavuşamayan yurttaşların da bakanlığın ödemesi gereken kiraları alamadığı kaydedilen açıkamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre Şehircilik Bakanlığı kiraları ödemeyi durdurmuş, halkı iki arada bir derede bırakmıştır. Evimiz yok, kiramız yok, hakkımız yok sayılıyor! Kirazlılıtepe halkı olarak sesleniyoruz:

Mağduriyetimiz artık sona ersin. Yaşanabilir evler derhal teslim edilsin. Kiralar eksiksiz şekilde geriye dönük ödensin. 8 yılın sonunda hâlâ evine kavuşamayan halkın çilesi bitirilsin. Kirazlıtepe halkı olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Halkı ve duyarlı kurumları bu adaletsizliğe tanıklık etmeye davet ediyoruz. Kirazlıtepe halkı susmayacak, hakkını arayacak."