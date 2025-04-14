Kirazlıtepe’de direniş sürüyor

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı 12 haftadır eylem yapan halk "3 aydır ödenmeyen kiralarımız hemen yatırılsın, teslim edilen konutlardaki altyapı eksikleri giderilsin. Bizlere yapılan bu insanlık dışı muamele sona ersin" dedi. Kirazlıtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar dün bir kez daha mahallede bir araya geldi.

"Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver", "Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar, burada bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2017 yılında başlatılan kentsel dönüşüm sürecinin hâlâ tamamlanmadığı belirtilerek "Evlerimiz yıkıldı, mağdur edildik. Aradan geçen uzun yıllara rağmen ne sözler tutuldu, ne de hakkımız olan konutlar teslim edildi. Üstelik son 3 aydır kiralarımız da ödenmiyor" denildi.

BU NASIL VİCDAN?

Bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Bu kabul edilemez. Ailelerimizle birlikte büyük bir ekonomik krizle baş başa bırakıldık. Ev sahipleriyle ciddi anlaşmazlıklar yaşıyoruz, evden çıkarılma tehdidiyle yaşıyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için başımızı sokacak bir yer bulmakta zorlanıyoruz."