Kirazlıyayla artık ‘atık yaylası’

Ada Sude ATAK

Meyra Madencilik, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde yurttaşların itirazlarına rağmen kurduğu maden tesisine ek olarak ikinci atık depolama tesisi yapmak için harekete geçti. Şirketin şubat ayında yaptığı başvuru, MAPEG’in tesisin görünür rezerv alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edildi ve yeni bir çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

İlk olarak 2020 yılında atık ve cevher zenginleştirme tesisi yapmak için bölgeye giren şirket büyük bir direnişle karşılaştı. Kirazlıyayla kadınlarının öncülüğünde süren direniş, jandarma baskısına, gözaltılara rağmen devam etti. Bölge halkının itirazlarnı haklı bulan bilirkişi raporlarına rağmen mahkeme projeyi iptal etmedi. İzinsiz kesim yapan, Sarıyer Deresi’ni besleyen su yatağına beton döken şirkete para cezaları kesildi. Şirket ayrıca, yaptığı derin sondajlardan dolayı bölge halkının hayvanlarını ve bahçelerini suladığı Kamışlı Göleti’nin kurumasına neden olmuştu.

Açılan tüm davalara, yapılan itirazlara rağmen tarım ve hayvancılıkla uğraşan Kirazlıyayla haklı, zehir saçan tesislerle yaşamaya mecbur bırakıldı. Mevcut faaliyetteki tesisler ve atık sahaları bölgeyi yeteri kadar kirletmişken şirket şimdi de ikinci bir atık depolama tesisi için harekete geçti. Proje, orman ve hazine arazileri içerisinde yer alırken ayrıca “İznik gölü uzun mesafe koruma bandında” olduğu bilgileri belirtildi.

HEYELAN BÖLGESİNDE

ÇED başvuru dosyasında, bölgedeki atık depolama tesisinin ömrünün tamamladığı yeni bir tesise ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yapılmak istenen atık depolama tesisinin heyelan bölgesinde yer aldığını aktaran Yenişehir Çevre Platformu açıklama yaptı. Açıklamada, "Vadi gibi normal coğrafi koşullardan dolayı burada sağlıklı bir atık barajı zaten yapılamaz. Yıkılır, çöker, tehlikeli dedik. İnsanlar yıllardır mücadele ediyor” denildi.