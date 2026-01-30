Kirazlıyayla'da yaşanan maden felaketini yerinde inceledik: Kaymalar sürüyor, kirlilik her gün artıyor

Yunus Emre BADIR

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde meydana gelen maden felaketine ilişkin şirketin ve yetkililerin sessizliği sürüyor. Ekolojik yıkımın sorumlusu Meyra Madencilik henüz bölgede temizleme çalışmalarına başlamadı. Son 6 yıldır günde 895 ton atık üretilirken, atık havuzunun çökmesi sonucu yaşam alanları kirlenen Kirazlıyayla halkıyla birlikte bölgede incelemeler yaptık. Yurttaşların endişeli bekleyişi devam ederken atık havuzundaki kaymalar sürüyor. Tüm vadiyi zehirleyen şirketin tek yaptığı ise kaymadan dolayı evleri kullanılamaz hale gelen evlerinin yerine prefabrik dikmek.

Felaketin yaşandığı tesisin yanında konuştuğumuz Kirazlıyayla Köyü Muhtarı Hasan Açar, olayın yaşandığı günü anlattı. Açar, “Biz bölgeye gidene kadar önlem almışlar. Hemen gidip suyollarını kapatmışlar. Maden şirketini aradık. ‘Biz gereken önlemi aldık’ dediler. Balçığın içinden başka yere akıtmışlar suyu, aldıkları önlem bu. Biz daha önce buranın patlayacağını söyledik ama kimse dinlemedi. Çökme olduğunda İl Müdürlüğünden geldiler ama yanımıza uğramadan gittiler” dedi.

Kayma nedeniyle çevresindeki evlerin de hasar aldığını ve çöktüğünü anlatan Açar, “Evler kullanılmaz durumda. Evini, tarlasını vermek istemeyen yurttaşa, maden şirketi ‘Sana ev yapalım’ teklifinde bulunuyor. Mahkemelikti, sonra mahkemeden vazgeçtiler. Burası şimdi büyük bir ihtimalle kamulaştırmada” diye konuştu.

1 sene önce yine bir çökme olayının yaşandığını hatırlatan Muhtar Açar, “1 sene önce benzer bir olay yaşandı. Çöken yerdeki atıkları bir gece, su motorlarıyla akan dereye verdiklerinin haberini aldım. Alana gittim ve dereye verdiklerini tespit ettik. Bursa BUSKİ’den geldiler ve numune aldılar. Test yaptılar. 2 yerden numune verdirdik. BUSKİ’ye gittik ve raporun sonucunu sorduk. Rapor çıktığını söylediler ama göremedik. Sonra Valiliğe gittik. Valiliğin yanına gittiğimizde bize raporun çıktığını haber verdiler ve Valiliğe söyledik. Vali, ‘Bana raporu getir’ dedi. Oradakilerden rica edip raporun çıktısını aldım ve Valiye verdim. Sonucu yine beklemeye kaldı” dedi.

ŞİRKETİN AFETİ

Mahalle sakini Ferhat Kındıl ise “Fabrikadan ayrıştırılmış zehirli toprağı çamura gömdüler. Kimyasallar alttan sızmaya başladı. Gök kurudu, orman zarar gördü. Bunlar devlet tarafından ‘doğal erozyon, afet’ olarak nitelendirildi. Köylülerin mağduriyeti giderilmedi. Arkada kalan ormanda büyük bir kuruma oluştu. Diyelim ki bu ağaçlar kaydı ve doğal afet oldu, o zaman koca orman nasıl kurudu?” diye sordu. Ayrıca Kındıl, atıkların aktığı bölümün bir kısmında tarihi eser olduğunu ve sit alanı içerisinde bulunduğunu belirtti.

Şirketin depo olarak kullandığı alanın yakınındaki gölün kuruma noktasına geldiğini belirten Kındıl, “Biz bu doğal gölden 12 ay boyunca su alıyorduk, bahçelerimizi suluyorduk. Faaliyetler başladıktan sonra çevresini demir mazgallarla kapattılar ve su basmaya başladılar. Buradan su almamız ve ulaşmamız imkânsız hale geldi. Madende kullanmak için göldeki suyu kullandılar. Bu suyu Mayıs ayında kurutuyorlar. Hayvanlar da oradan su içiyordu. Göl aniden bittiği için hayvanlar gidince zorla alandan çıkarıyoruz” dedi.

VALİ ZİYARETİ VE İZİNLER

Bölgede uzun yıllardır süren mücadeleye öncülük eden Yenişehir Çevre Platformu’nun Sözcüsü Şafak Erdem ise “Açtığımız davayı defalarca kazanmamıza rağmen Danıştay son kararında, ‘Burada yapılabilir’ dedi. O an kim güçlüyse onun dediği oldu. İdare mahkemesinden bir gün önce firmanın sahibi ve çalışanları ilk olarak Valiyi ziyaret ettiler. Bu sürede tüm izinleri de aldılar” dedi.

‘UYARDIK, SÖYLEDİK’

Çöken barajın inşa sürecini hatırlatan Erdem şöyle konuştu: “3 lot halinde atık barajı inşa edilecekti. Firma tesisi yaptı, arkada da atık barajını yapması gerekiyordu ama o süreçte kurumlar buna olumsuz görüş verdi. Çünkü atık barajı için uygun bir yer değildi. Biz de bölgenin heyelan bölgesi olduğunu söylemiştik. Kurumlar da izin vermedi. Bu dönüşün ardından arka tarafta ikinci bir atık barajı için ÇED süreci başlatıldı. Alandaki 2 lotu kullanamadıkları için diğer tarafta bir atık barajı yaptılar. Mesela bir lot, aktif bir çalışma olmamasına rağmen dolmak üzere. Tekniğe uygun mu yapıldı nasıl yapıldı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bölgede incelemelerde bulunan SOL Parti, yaşanan felakete ilişkin yurttaşlardan bilgi aldı. Tesisin önünde konuşan SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu’ndan Avukat Mert Yedek şu ifadeleri kullandı: “İnsanların yaşadığı, hayvanların otladığı, suyunu kullandığı yer bugün kimyasallarla, ağır metallerle tehdit altında. Doğa ve yaşam alanlarında verdiğimiz mücadelenin bugün burada ne kadar hayati olduğunu bir kez daha görüyoruz. Daha önce bu maden tesisine onay veren kurumları, aynı zamanda kamunun temsil ettiği kurumları bugün burada göremiyoruz. Sorularımıza yanıt alabileceğimiz bir yetkili bulunmuyor. Aynı zamanda Kirazlıyayla köylülerinin de sorusuna yanıt veren kimseyi bulamıyoruz. Bölgede Kaymalar devam ediyor. Bu ÇED süreçlerinin işlevsizliğiyle, mevcut denetimsizliklerle burada çok büyük bir maden faciası yaşanıyor. Halihazırda maden mevzuatında yapılan değişikliklerle arama, işletme faaliyetinin kolaylaştırılması şirketlerin önünün açılmasının aslında itirazlarımızın ne kadar önemli ve kritik olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bugün hala burada bu kaymanın mevcut durumda etkilerini azaltmaya yönelik hiçbir önlem yok. Kaymanın devamını engelleyen çabaları görüyoruz. Alanda sadece bir tane iş makinesi çalışıyor ve set dizmeye çalışıyor. Su ve toprak analizlerinin yapılmadığını, köylülerin buna itirazlarının olduğunu, prefabrik evlerle bunun geçiştirilemeyeceğini görüyoruz. Bu maden şirketine izin verenler, onay verenler bu katliamın sorumlularıdır. Biz bu hukuki sürecin takipçisi olacağız. Burada sorumlu olan, şirketin de kamu kurumlarının da hukuki sorumluluklarından kaynaklı suç duyurusunda bulunacağız. SOL Parti olarak köylülerin arkasındayız. Biz yaşam alanlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Bu vahşi sömürge madencilik projelerine karşı yaşam alanlarımızı savunmaya ve köylülerin yanında olmaya devam edeceğiz.”