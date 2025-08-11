Kırbayır, köyünde anıldı

12 Eylül 1980'de gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır için doğduğu Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Okçu köyünde anma düzenlendi. Cemil Kırbayır Kültür Sanat Etkinliği'nde devrimci mücadelenin mirası vurgulandı.

Geçen yıl “Hafızanın zaman aşımı yok” başlığıyla yapılan etkinlik, bu yıl “Hatırlamak da yaşatır hatırlatmak da” sloganıyla gerçekleştirildi. Ailesi ve dostlarının düzenlediği buluşmaya, 1980’de Şavşat’ta işkencede öldürülen Cengiz Aksakal’ın ailesi, BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, şair Sezai Sarıoğlu ve müzisyen Şenol Morgül katıldı.

Etkinlikte şiir ve müzik dinletilerinin yanı sıra söyleşiler de yer aldı. İbrahim Aydın, Ardahan ve Şavşat’taki devrimci mücadelenin tarihsel deneyimlerini aktararak, halkı siyasette özne kılan, acil sorunlardan hareketle doğrudan örgütleyen bir devrimcilik anlayışının bugün acil ihtiyaç olduğunu aktardı.

Etkinliğin düzenleyicilerinden SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise, hatırlamanın ve hatırlatmanın devrimci bir eylem olduğunu vurguladı. Etkinlikleri sürdüreceklerini belirten Taş, “Cemil Kırbayır Kültür Evi’ni kültürel etkinliklerle zenginleştireceğiz, mekâna sahip çıkacağız ve Kırbayır’ın fikirlerini kolektif bir anlayışla geliştireceğiz” dedi.