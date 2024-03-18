Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 10,7 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı 10,7 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre sınır belirleme heyetleri, 12-17 Mart'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 10,7 kilometresinde daha anlaşmaya vararak protokol imzaladı.

Bir sonraki görüşme Kırgızistan'da yapılacak.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.