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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov yerel meclisleri feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 21:51
  • Giriş: 06.09.2024 21:51
  • Güncelleme: 06.09.2024 21:52
Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov yerel meclisleri feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yeni bir kararname yayınladı.

Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi" denildi.

Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

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