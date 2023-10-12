Kırgızistan'da BDT dışişleri bakanları bir araya geldi

Kırgızistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yarın başkent Bişkek'te yapılacak BDT Liderler Zirvesi öncesi bir araya geldi.

BDT Dönem Başkanı Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığında yapılan toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik katıldı.

Kulubayev, basına kapalı BDT dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

BDT'nin en önemli başarılarından birisinin, daha fazla entegrasyon amacıyla güvene dayalı siyasi ilişkilerin korunması olduğunu vurgulayan Kulubayev, toplantıda uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Kulubayev, toplantıda bölgeler arası işbirliği, güvenlik konuları, uluslararası terörle mücadele ve organize suçlarla ilgili konuların da görüşüldüğünü kaydetti.