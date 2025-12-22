Kırgızistan'da sis nedeniyle 11 uçuş iptal edildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i etkisi altına alan yoğun sis, Uluslararası Manas Havalimanı'nda 11 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Manas Havalimanı'nın resmi internet sitesindeki verilere göre, yoğun sis nedeniyle çok sayıda uçuş gecikmesi ve iptali yaşandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün 11 uçuş iptal edildi, 4 uçuş gecikti, 13 uçuş gerçekleşti ve 16 kalkışa henüz izin verilmedi.

Manas Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.