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Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 11:17
  • Giriş: 21.04.2024 11:17
  • Güncelleme: 21.04.2024 11:17
Kaynak: AA
Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde sağanağın ardından meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirdi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oş Bölgesine bağlı Kara-Kulca ilçesindeki Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunda sele kapılan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Selin ardından kapanan Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Alai ilçesine bağlı Toguz-Bulak köyünde ise 34 ev selden etkilendi, 5 ev ve okulun bodrum katı sular altında kaldı.

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