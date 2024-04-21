Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde sağanağın ardından meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirdi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oş Bölgesine bağlı Kara-Kulca ilçesindeki Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunda sele kapılan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Selin ardından kapanan Mırzake-Kara-Kulca-Alayku kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Alai ilçesine bağlı Toguz-Bulak köyünde ise 34 ev selden etkilendi, 5 ev ve okulun bodrum katı sular altında kaldı.