Kırgızistan'ın madencilik sektöründen elde edilen gelir 2 yılda 2,5 kat arttı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, madencilik sektöründen 2 yılda 2,5 kat gelir elde edildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, Kırgız Jeolojik Hizmetleri'nin kuruluşunun 85. yılı dönümü kutlama etkinliğinde konuştu.

Ülkede madenciliğin bütçeye en büyük katkı yapan sektör olduğuna işaret eden Caparov, "Madencilik sektöründen 2020'de 18,2 milyar som (2 milyar 69 milyon dolar), 2022'de ise 48,4 milyar som (5 milyar 500 milyon dolar) gelir elde ettik. Bu rakam 2020 rakamının 2,5 katıdır" bilgisini verdi.

Caparov, jeologların uzun yıllar boyu yaptıkları yoğun çalışmalar sonucunda Kırgızistan topraklarında 15 binden fazla maden yatağının keşfedildiğini, bunların 500'ü üzerinde detaylı çalışmaların yapıldığını, 345 maden yatağının da devlete ait olduğunu anımsattı.

Ülkenin 26 yakıt ve enerji kaynağının bulunduğunu anımsatan Caparov, 60 değerli metal, 36 demir ve nadir metal yatağı, 38 alçı, sarı taş, tuz ve benzeri metalik olmayan malzeme yatakları ve 199 inşaat malzemesi yatağının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Caparov, devlete milyarca somluk gelir sağlayan Celalabad, Issık-Ata ve Araşan gibi 15'ten fazla maden suyu yatağına sahip olduklarını da kaydetti.

Kumtor altın madeninin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyleyen Caparov, "Şu anda ülkenin Merkez Bankası'nda 50 tondan fazla altınımız var. Bu da ülkemize istikrarlı bir gelişme sağlayacaktır" diye konuştu.