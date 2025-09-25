Kırgızistan Meclisi bir sonraki seçimler için kendini feshetti

Kırgızistan Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması gerekçesiyle kendini feshetti.

Kırgızistan Meclis Genel Kurulu’nda, 32 milletvekilinden oluşan inisiyatif grubunun meclisin feshedilmesine ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Teklifi sunan milletvekili Ulan Primov, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri arasındaki sürenin kısa olması ve seçim mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle böyle bir adım atılmasını önerdiklerini belirtti.

Primov, kararın siyasi sistemi güçlendirmek ve ülkede istikrarı sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Oylamaya katılan 89 milletvekilinden 84'ü, meclisin feshedilmesi yönünde oy kullandı.

YIL SONUNDA YAPILACAK

Meclis’teki Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuk Meseleleri ile İçtüzük Komitesi, 7. dönem meclisinin feshedilmesine ilişkin öneriyi 23 Eylül’de kabul etmişti.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu da inisiyatif grubunun gerekçesini haklı bulduğunu açıklamıştı.

Görev süresi 2025 yılı sonunda sona erecek olan 90 sandalyeli meclisin 7’nci dönem milletvekilleri, 2021 seçimlerinin ardından göreve başlamıştı.

Meclisin feshedilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un erken seçimlerin yapılmasına yönelik bir kararname imzalaması bekleniyor.

Meclis seçimlerinin yıl sonunda yapılması öngörülüyor.