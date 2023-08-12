Kırgızistan’da 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

Kırgızistan’daki Pobeda Dağı zirvesine tırmanan ve 25 gündür ulaşılamayan 4 dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarının sona erdirildiği açıklandı.

Kırgızistan-Çin arasında bulunan ve Orta Asya’nın en büyük zirvelerinden biri olan Pobeda Dağı’na tırmandıktan sonra haber alınamayan 3’ü Litvanyalı 1’i Rus toplam 4 dağcı için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonuç vermedi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışmaların 21 kişiden oluşan 3 grup ve Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait helikopterle yürütüldüğü belirtildi.

Deniz seviyesinden 4 bin 100 metre yükseklikte yer alan Güney Enilçek kampına yerleşen arama-kurtarma ekibinin 2 gün aklimatizasyon sürecinden geçtikten sonra 6 bin metreden fazla yüksekliğe tırmanarak arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yapılan çalışmaların sonuç vermediğine işaret edilen açıklamada, “Zorlu hava koşulları, devam eden çığlar ve tırmanış rotasındaki hayati tehlike dikkate alınarak 8 Ağustos’ta arama-kurtarma ekibinin ana kampa ve daha sonra daimi konuşlanma yerlerine dönmesine karar verildi” denildi.