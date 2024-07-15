Kırgızistan’da sele kapılan 2 kişinin cansız bedeni, Özbekistan'da bulundu

Kırgızistan’da dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Özbekistan’ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan’a teslim edildi.

Kırgızistan’ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yapışların yol açtığı selde bilanço artıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 4’e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerine ise 3 saat sonra Özbekistan ekipleri ulaştı.

Özbekistan’ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan’a teslim edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu öğrenildi.