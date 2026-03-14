Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde 6 Şubat iddiaları: Boğularak ölen hastalara 'kafa travması' raporu

6 Şubat depremlerinde yıkılmayan ve hizmet vermeyi sürdüren Hatay’daki Kırıkhan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 20’ye yakın hastanın oksijen kesilmesi nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun T24’te yayımlanan yazısında, hastaların ölümüne ilişkin tutanaklarda usulsüzlük yapıldığı ve dosyanın hızla kapatıldığına dair bilgiler paylaşıldı.

Tahincioğlu’nun aktardığına göre, Zübeyir Uzun depremden bir hafta önce babası Halit Uzun’u hastaneye yatırdı ve yoğun bakım servisine alındı.

Deprem sabahı saat 05.00’te hastaneye giden Uzun’a elektrik kesintisi yaşanmadığı ve babasının durumunun iyi olduğu söylendi. Aynı gün saat 16.00’da yeniden hastaneye gittiğinde ise hastanede personel bulunmadığını gördü.

Yoğun bakıma çıkan Uzun, babasını entübe halde buldu ancak cihazdan çıkaramadığı için yardım aradı, kimseyi bulamayınca eve döndü.

Gece tekrar hastaneye gittiğinde ise babasının yaşamını yitirdiğini öğrendi. Araştırdığında ölümün oksijen kesilmesi sonucu gerçekleştiği bilgisine ulaştı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Zübeyir Uzun’un suç duyurusuna depremden yalnızca üç gün sonra takipsizlik kararı verildi.

Kararda, deprem nedeniyle OHAL ilan edildiği, olayın depremin ilk gününde yaşandığı ve hastane personelinin de depremzede olduğu gerekçesiyle kusur atfedilebilecek kişi bulunmadığı belirtildi.

‘KAFA VE VÜCUT TRAVMASI’ RAPORU

Öte yandan, boğularak hayatını kaybettiği belirtilen Halit Uzun için düzenlenen ölü muayene tutanağında ölüm nedeninin “kafa ve vücut travmaları” olarak gösterildiği ortaya çıktı. Tutanakta bu görüşün doktor bilirkişi tarafından verildiği ifade edildi.

Tahincioğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında hastanenin başhekimi, il ve ilçe sağlık müdürleri ile Sağlık Bakanı’nın da bulunduğunu hatırlatarak, hastanenin yıkılmadığını ve acil servisinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Yazısında, yoğun bakım servisinin günlerce kontrol edilmediği iddialarına dikkat çekerek, “Üç gün boyunca yoğun bakım servisine bakılmadığını kabul etmek yerine gerçeği yansıtmayan tutanaklarla skandalın üzeri kapatılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.