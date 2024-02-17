Kırıkhan’da 310 adet tarihi eser ele geçirildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 310 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çalışmasında Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden ismi henüz açıklanmayan şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ikamette ve eklentilerin de yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 310 adet yüzük, sikke, kolye, bileklik, bilezik, gözyaşı şişesi, kaşık, bardak, vazo ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.