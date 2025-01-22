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Kırıkhan’da ormanlık alanda yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 12:08
  • Giriş: 22.01.2025 12:08
  • Güncelleme: 22.01.2025 12:08
Kaynak: İHA
Kırıkhan’da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, çadır ve ormanlık alandaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir çadırda yangın çıktı. Çadırda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale gelirken ormanlık alan zarar gördü.

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