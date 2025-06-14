Kırıkhan’da tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 AKJ 669 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.