Kırıkkale ambulans ve iki otomobil çarpıştı.; 1 ölü 5 yaralı

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada, Soner Sarıtaş (37) kontrolündeki 34 UB 2511 plakalı otomobil, köpeğe çarptıktan sonra durdu.

Bu sırada arkadan gelen Ramazan Kiday kontrolündeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan 34 UB 2511 plakalı otomobil, Bilal Koçak idaresindeki 40 ABG 370 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş., Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.