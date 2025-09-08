Kırıkkale - Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE’de belediyeye ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarptığı kazada 2 temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 1798'inci Sokak'ta meydana geldi. D.A. idaresindeki 71 ACK 358 plakalı çöp kamyonu, geri manevra sırasında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan Metehan C. ile Remzi A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden durumu ağır alan Metehan C., ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)