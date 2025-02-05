Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Gürler Mahallesi mevkisinde dün çıkan silahlı kavgada S.A'nın tabancayla yaralanmasının ardından yakalanan A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gürler Mahallesi mevkisinde dün S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan S.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan 5 zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.