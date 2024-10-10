Kırıkkale'de 16 gündür Sevgi Gülden Yalçıner'den haber alınamıyor: Tutuklu sayısı 4'e çıktı

Kırıkkale'de 16 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Çelebi'ye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmaları da 16'ncı gününde devam ediyor. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı.

CİNAYET İHTİMALİ

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Aramalarda, Yalçıner'e dair herhangi bir ize rastlanamazken, olayla ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha bugün jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.