Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Işıklar köyü kavşağında meydana geldi. C.C. (35) idaresindeki 06 FAS 964 plakalı otomobil ile kavşaktan köy yoluna geçmek isteyen Kaya Bedir (73) kontrolündeki 06 YIJ 93 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kaya Bedir hayatını kaybetti, diğer sürücü C.C. ve araçta bulunan M.T. (65), S.T. (60), E.C. (37), Ç.C. (4) ve D.C. (9) yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen Kaya Bedir'in Işıklar köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.

'YOL KAPATMA' KAVGASI

Kazada ölen Kaya Bedir'in yakınları yolda sürekli kaza olduğunu öne sürerek, yaklaşık yarım saat boyunca Kırıkkale-Samsun kara yolunu trafiğe kapattı. Bu sırada kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Bir vatandaş, hastasının olduğunu belirterek kalabalıktan yolu açmalarını istedi. Bunun üzerine vatandaş ile kalabalık arasında kavga çıktı. Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu taraflar yatıştırıldı ve kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)